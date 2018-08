- Un borsone impermeabile con 24 kg di cocaina è stato trovato giovedì scorso dai carabinieri a Pantelleria. La droga era sulla scogliera di una cala in località Martingana raggiungibile solo via mare: all'operazione ha partecipato l'equipaggio della motovedetta "819 Maronese". La droga sequestratata sarà analizzata per stabilire il grado di purezza prima di essere depositata nell'ufficio corpi di reato della procura di Marsala, in attesa dell'autorizzazione alla distruzione. (ANSA)