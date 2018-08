Il Comune ha avviato ispezioni e controlli per capire come mettere ordine. Nessuno è contento. Nemmeno i titolari delle strutture che ricevono con troppo ritardo i fondi statali per l'accoglienza.

“A Partinico non siamo razzisti. La violenza va sempre condannata con fermezza”, dice l'assessore alle politiche sociali. Che, però, aggiunge: "La gente è arrabbiata, insofferente”.subita da cinque ragazzi gambiani la sera di Ferragosto sia stata un episodio di odio razziale e se sia figlia dell'insofferenza che sfocia nell'intolleranza.Esistono quindici strutture fra comunità e centri di accoglienza che ospitano trecento persone, fra adulti e minorenni. Cifre che raddoppiano se si considerano i comuni del distretto sanitario che fa capo a Partinico e che comprende i comuni di Borgetto, Camporeale, Giardinello, Montelepre, Partinico, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Trappeto.– aggiunge Pennino che si è insediata lo scorso luglio - frutto dell'indirizzo politico del passato verso un'accoglienza disordinata”.Non sono stati mai fatti interventi per gli adolescenti, i giovani, le famiglie disagiate. Bisogna ricominciare da capo”, aggiunge Pennino chiamata al suo incarico dal neo sindaco Maurizio De Luca. Le risorse restano scarse, ma qualcosa si può fare sfruttando il piano contro la povertà del precedente governo nazionale e riattivando una legge del 2000. Se n'è discusso ieri nel corso del comitato dei sindaci del distretto socio sanitario.un volto agli aggressori che hanno picchiato e inseguito il pullman con a bordo i cinque ragazzi tutti minorenni dal lungomare di Trappeto fino a Partinico. Lungo il tragitto ci sono delle telecamere che potrebbero avere inquadrato le tre o forse quatto macchine. A bordo vi erano le persone che hanno preso a calci e pugni i giovani gambiani, mentre urlavano “negro tornate in Africa”. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto scattare la scintilla della violenza.per strada da Khalifa Dieng, un senegalese di 19 anni ospite di un'altra comunità, la città di Partinico viene associata ad un nuovo caso di cronaca. “Non è una comunità razzista”, ripete l'assessore, ma probabilmente l'integrazione è ancora lontana.