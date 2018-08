Sorpresa per i bagnanti dell'Isola d'Elba: improvvisamente una "marea" di tartarughine appena nate ha invaso la spiaggia per raggiungere il mare.Il nido di Caretta caretta non era segnalato. Ecco le immagini pubblicate su Facebook da Letizia Marsili, una delle persone che si è trovata ad assistere alla schiusa delle uova.