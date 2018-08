e che sotto c’è una persona. Però ti devi sforzare. E’ un uomo. “Si che è vivo” mi dicono alcuni ragazzi che giocano a pallavolo a qualche metro di distanza. Lo sanno perché lo hanno visto muoversi una mezz’oretta fa. Qualcuno è più informato. Sta lì da una quindicina di giorni.. Sta proprio lì, proprio sulla panchina, da una quindicina di giorni. Non si muove. Uno dice che ogni tanto si alza e va a sedersi nella panchina che gli sta di fronte, giusto un paio di minuti, per sgranchirsi. Poi torna in posizione supina, avvolto nella sua coperta. Vengo a sapere che indossa tre felpe, di quelle pesanti. Mi domando quale oscuro meccanismo gli abbia impedito di liquefarsi o vaporizzarsi con la temperatura che abbiamo. C’è un liquido giallo in una delle tante bottiglie di plastica. E non è vino.dalle organizzazioni di volontariato che la notte vanno in giro per la città, a distribuire generi di conforto ai vari barboni. Lui, prende, ma non consuma. Conserva. Forse per i piccioni. Pare che sia un giovane di buona famiglia e che sia andato fuori di testa per via di una donna che lo ha lasciato. E’ impazzito d’amore.Provo ad avvicinarmi, con cautela. Non è paura la mia. Se è impazzito per amore non può farmi del male. E’ una teoria scientifica che elaboro all’istante. Non so neppure se è cosa farò quando sarò abbastanza vicino. Ma provo a farlo. Il lezzo che lo circonda è però insopportabile, nauseabondo. Mi allontano. E poi, sta lì da una quindicina di giorni. Ormai fa parte del paesaggio.