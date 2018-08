Trasgressori ai quali l'alta velocità è costata decine di punti in meno sulla patente. Basti pensare che nel giro di sei mesi il nucleo Autovelox ne ha decurtati 43.062. Il trend diminuisce rispetto allo scorso anno: nel primo semestre erano infatti scattate 20.953 multe, per un totale di 50.823 punti in meno sulle patenti. Durante tutto il 2017, invece, la polizia municipale ha elevato complessivamente 46.611 multe.

Un contrasto sempre più incisivo, volto a prevenire gli incidenti stradali soprattutto sulla circonvallazione, fino a qualche anno fa tra le strade in cui avveniva il più alto numero di schianti, anche tragici. Ma l'allarme sicurezza continua comunque a crescere, con numeri preoccupanti.

Nel solo mese di giugno, in Sicilia, tredici persone hanno perso la vita sull'asfalto.

Per questo agli autovelox fissi e mobili, si è aggiunto il telelaser, lo strumento di rilevamento della velocità a distanza con contestazione immediata. Nelle ultime settimane è stato utilizzato dalla polizia municipale soprattutto nella zona di Mondello, in questo periodo più frequentata anche la sera. Viale Diana e viale Ercole, sono tra le strade monitorate. Telelaser anche sul lungomare Cristoforo Colombo e in via Croce Rossa.

Nel dettaglio, si tratta di 20.704 verbali recapitati a casa degli automobilisti che hanno premuto troppo sull'acceleratore. La lotta della polizia municipale all'alta velocità quindi prosegue e si intensifica nei mesi estivi, soprattutto lungo viale Regione Siciliana, arteria che conduce alle autostrade e maggiormente percorsa, su entrambe le direzioni, per accedere o lasciare la città.Otto in tutto, oltre a quelli mobili che monitorano periodicamente altre zone trafficate della città, tra cui via Lanza di Scalea, via dell'Olimpo, viale Ercole, via Ernesto Basile, via Margherita di Savoia e viale del Fante."Nella maggior parte dei casi - spiegano dal comando della polizia municipale di via Dogali - l'automobilista viene multato per aver superato i limiti di velocità da oltre 10 chilometri orari fino a 40 chilometri orari".