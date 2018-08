MESSINA - I familiari di un giovane di 23 anni, Gaetano Golfo, a Savoca (Me) hanno denunciato la scomparsa del loro congiunto. Il ragazzo e' residente nella frazione di San Francesco di Paola del comune ionico e i familiari non vedendolo rientrare a casa hanno avvertito i carabinieri.

Il sindaco del comune ionico Nino Bartolotta ha affermato: "Non si hanno più notizie del giovane da ieri sera. L'auto e' stata ritrovata stamattina in località passo Rina con a bordo il cellulare e un biglietto di saluto alla famiglia. Chiunque abbia notizie attendibili in merito, avvisatemi o informate la stazione carabinieri di Sant'Alessio Siculo".

(ANSA).

E' rientrato in serata nella sua abitazione a casa Gaetano Golfo 23 anni, il giovane scomparso da ieri a Savoca (Me). Da quanto emerge dalle indagini dei carabinieri il giovane aveva lasciato la sua abitazione dopo una delusione sentimentale e aveva lasciato nella sua auto un biglietto alla madre spiegando le sue ragioni. La madre aveva allertato i militari dell'Arma che subito si erano messi alla ricerca del giovane interrogando familiari e amici e cercando in tutta la zona. In serata pero' il ragazzo è poi tornato solo a casa ancora frastornato dalla vicenda.