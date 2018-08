. E questa certo non è una novità. Così come non è una novità il ritardo drammatico dell'Isola in questo frangente. Dove centrale è il ruolo dei Comuni e delle comunità. E proprio guardando a una auspicabile rivoluzione dal basso, che ha già preso corpo in alcune felici esperienze nell'Isola,locale e di comunità destinati agli Enti locali dell'Isola. I modelli sono stati pubblicati sul sito del dipartimento Rifiuti e stanno lì, belli e pronti per quei Comuni che vorranno adottarli. Sono schemi realizzati dall'Ufficio speciale della differenziata con la collaborazione di tecnici comunali e associazioni.. Una buona pratica che può incrementare la differenziata e sopperire anche al deficit di impianti di compostaggio che affligge alcune zone della Sicilia. “Il compostaggio costituisce un pilastro fondamentale nella gestione virtuosa e naturale dei rifiuti basata sulla riduzione degli stessi e sulla gestione in loco degli scarti organici prodotti dai singoli cittadini e dalle comunità. In questo modo – dice il presidente della Regione Nello Musumeci - si potrà ridurre notevolmente il rifiuto indifferenziato, che purtroppo sta saturando tutte le discariche presenti in Sicilia, si evita che il rifiuto viaggi nell'isola e si contribuirà inoltre, a risolvere il problema della mancanza di impianti di compostaggio nell'Isola".a disposizione dei Comuni per questa finalità.Una famiglia di quattro persone produce al giorno oltre due chilogrammi di rifiuto organico, che potrà essere conferito nella propria compostiera domestica (se si ha un giardino) o in un luogo individuato dal comune, ricavato nel proprio quartiere o condominio, per produrre concime naturale (detto anche compost).nella misura che sarà fissata dai Comuni stessi.che ha ricordato come la commissione avesse impegnato il governo ad 'attuare politiche finalizzate a privilegiare attività di prevenzione e di preparazione al riutilizzo, nonché ad incentivare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti anche con la previsione di promuovere ‘case dell’acqua’ o ‘del compostaggio’ e ogni altra misura volta a coinvolgere e incentivare i privati nella gestione dei materiali riciclati' .in tutti i Comuni siciliani”, ha detto Savarino. Facendo riferimento al Comune del Siracusano le cui buone pratiche avevano colpito i commissari dell'Ars. E non solo loro.da parte di Legambiente e anche “Comune riciclone”. Vanta una serie di primati in campo di buone azioni amministrative ed è il primo “Villaggio del Compost del Sud Italia”. Nella cittadina guidata dal sindaco Michelangelo Giansiracusa ci sono oggila prima è stata inaugurata nel marzo 2015 e la seconda nella primavera 2017. "È un modello che abbiamo mutuato dalla Francia. È un investimento che si è ripagato da solo", racconta il sindaco. I cittadini di Ferla che scelgono di conferire la loro frazione organica presso la casa del Compost ottengono una decurtazione del 30% sull'imposta legata ai rifiuti. La frazione organica conferita presso la Casa del Compost, grazie a dei processi biochimici naturali dopo tre mesi darà vita a compost da riutilizzare per fertilizzare il terreno., cioè il compostaggio locale o di prossimità. C'è anche quello del compostaggio domestico – per chi ha un giardino - o di comunità, cioè a livello condominiale. Anche in questi casi si prevedono sconti sulla Tari., dal 2011 al 2016. Da 7 tonnellate a 447 tonnellate di differenziata, sessanta volte tanto. Ma quella del piccolo comune del Siracusano non è una storia isolata, per fortuna., raggiungendo percentuali di differenziata invidiabili e anche superiori. Secondo i dati consultabili sul sito della Regione siciliana, ad esempio, Aci Castello viaggia sopra il 73 per cento, Aragona intorno al 60, Belpasso intorno al 70, Butera si avvicina all'80, così come Monterosso Almo. Ottime performance anche a Poggioreale, Piana degli Albanesi, Prizzi, Realmonte, Rometta. Il dato regionale però resta ancora basso, seppur in crescita. Si è passati dall'infame 12 per cento del 2014 al 33 per cento di quest'anno.Palermo, Catania e Messina, ancora lontanissime da standard di efficienza.E proprio in quest'otticaanche in forma associata, per il sostegno alle attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici”. Si tratta di una misura finanziata con fondi europei che stanzia somme ai Comuni proprio per incentivare l'attività di compostaggio. Il testo è consultabile sul sito del dipartimento Rifiuti. I contributi vanno dai 350mila euro per i piccoli centri al milione e mezzo per le città con oltre centomila abitanti.