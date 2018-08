PALERMO - E' franata una parte di costone roccioso sulla strada statale Palermo-Sciacca, nei pressi dello svincolo per Salaparuta. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e dell'Anas per cercare di mettere in sicurezza la zona. La frana sarebbe stata causata dalla abbondanti piogge di questi giorni. Nei pressi della frana, dove si sta ancora lavorando, è stata ristretta la carreggiata e disposto il senso unico alternato.(ANSA).