Sulle cause dell'impatto, forse il malfunzionamento dei freni del camion frigo, indaga la Polizia stradale di Nuoro.

Investita da un camion frigo nella piazzola di sosta, una donna è morta sul colpo davanti a marito e figli. La 48enne, Daniela Battistina Mele, era scesa dall'auto, forse per controllare i due figli che viaggiavano nel sedile posteriore, ma proprio in quel momento un camion frigo entrato nella stessa piazzola sulla Statale 131, a pochi chilometri da Nuoro e, per cause ancora da accertare, ha travolto la donna centrandola in pieno e uccidendola.La famiglia, residente a Lucca, in Toscana, era diretta a Olbia da dove avrebbe preso il traghetto per il rientro a casa dopo una vacanza nell'Isola.Inutili i tentativi di rianimarla dei medici del 118 arrivati sul posto: la donna era già morta. Assistiti dai medici e trasportati all'ospedale San Francesco di Nuoro, anche il marito della donna e i due bambini, sotto choc dopo l'incidente.