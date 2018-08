Avvenimenti previsti per oggi, lunedì 20 agosto, in Sicilia.1) PALERMO - Circolo della Vela Sicilia, via Colapesce 1, Mondello ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione della 14/a edizione della regata Palermo-Montecarlo.2) PALERMO - Chiesa "casa di preghiera per tutti i popoli", via Decollati ore 11 "Siamo tutti sulla stessa barca" è l'iniziativa della Missione Speranza e Carità di Palermo. Sarà presente fratel Biagio Conte che spiegherà le ragioni dell'accoglienza. (ANSA).