Ospiti sono arrivati da tutta la Sicilia per partecipare alla cerimonia. Ad accogliere la sposa centinaia di invitati e tanti turisti incuriositi dall'arrivo in lapino della sposa, avvolta in un abito a sirena, realizzato dall'atelier Mirto e Baio, in pizzo chantilly in seta lavorato con tecnica soutasce, e poi svasatura in raso duchesse e organza tripla in seta. N

el bouquet peonie bordeaux direttamente arrivate dall'Olanda e melograni nani.

Doppi festeggiamenti per gli sposi, che hanno brindato a pranzo con i parenti, alle Terrazze di Mondello, e poi la sera, a bordo di una barca, da Porticello hanno raggiunto il castello di Solanto per festeggiare con gli amici. A scandire i momenti della cerimonia in chiesa il soprano, Federica Neglia e il maestro Danilo Lombardini. La soprano Neglia e il tenore Marco Leone al Castello hanno poi accompagnato il taglio della torta e lo spettacolo dei fuochi d'artificio eseguendo il pezzo della Traviata "Libiamo né lieti calici". Ad impreziosire gli allestimenti del Castello, i cuscini personalizzati dipinti a mano da Michele Ducato, artista di Bagheria che collabora con gli stilisti Dolce e Gabbana e la coffa personalizzata realizzata da Gisella Mandalà.

A seguire gli sposi uno staff d'eccezione di amici e colleghi, guidati dal regista Pippo Gigliorosso, giornalista Rai che ha documentato, con il contributo del professionista Antonio Scarcella, i momenti salienti del matrimonio insieme a Salvo Militello, Pasquale Ponente, e Patrizia Ganci.

Ovviamente non potevano mancare i colleghi politici dello sposo, erano presenti infatti i deputati del Pd,e ancora il vicepresidente della Regione, e l'onorevolee il deputato regionalecon la compagna. E ancora il generale dei Carabinieri,, il presidente del Coni,testimone dello sposo insieme all'onorevole, il presidente della Figc Sicilia,, il presidente dell'ordine dei Medici,, il presidente della Fimmg (federazione Italiana medici medicina generale),, gli imprenditori sanitari, il segretario regionale della Cisl,, il vicepresidente nazionale della FederFarm,, l'imprenditorecon la moglie, il consigliere comunale, il direttore artistico del teatro "Al Massimo",con la moglie, e ancora, direttore dell'assessorato regionale al Turismo, l'imprenditoreA fare gli auguri agli sposi anche l'attrice, amica della sposa, che ha mandato un video messaggio. Folta anche la rappresentanza dei colleghi giornalisti, guidata dal vicepresidente dell'Ordine,, e ancora l'inviato del Corriere della Sera,con la moglie, il caporedattore della Rai,, con i colleghi Rai, il corrispondente del "Corriere dello sport",, e ancora il direttore di Italpress,, i giornalisti de "La Repubblica",, il direttore di "Live Sicilia",dell'Ansa, lo scrittore e giornalistae ancora, giornalista e presidente di Taomoda e, giornalista de "La Gazzetta del Sud", e ancora, redattori de "La Sicilia".