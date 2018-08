C'erano madri che, la sera, spidocchiavano le figlie, le ripulivano, nonostante la magrezza delle risorse. E c'era chi piangeva per quelle bambine bellissime, rinchiuse in una prigione di rifiuti e fetori.

Palermo non li amava, non li conosceva,

non li praticava, se non per sentito maledire.

E qualcuno che non vuole apparire, perché l'abnegazione è sempre compagna del basso profilo, prova a raccontare qualche storia.

C'è il rom trentenne – torniamo a Palermo – che riesce a stabilirsi in un appartamento affittato dalla famiglia e lavora con impegno, si sposa, ha dei figli. Poi la situazione precipita. Entrano tutti in una baracca del campo, con addosso un sentimento di sconfitta.

C'è la ragazza rom che sposa un palermitano, fugge dal recinto, trova un posto. Ora vivono entrambi in Germania. E sono felici.

I rom rubano. I rom oziano. I rom sono parassiti. I rom amano i figli. I rom li mandano a scuola. I rom lottano. I rom lavorano, se riescono a lavorare. I rom aspirano a una vita dignitosa e sicura. Proprio come noi.

