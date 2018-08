A Palermo una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco per scantinati allagati, ascensori bloccati, auto in panne sotto i cavalcavia.

PALERMO - Strade allagate a causa della forte pioggia che si è abbattuta nel corso della notte a Palermo. Gravi disagi alla circolazione anche nell'autostrada Palermo Mazara del Vallo chiusa per un tratto prima di entrare nel capoluogo, per buona parte della notte con lunghe code fino all'alba. A causare lo stop alla circolazione e il rallentamento su una sola corsia prima è stato l'allagamento corsie laterali del raccordo autostradale in zona circonvallazione di Palermo.Allagamenti anche nelle strade che vanno in tilt ad ogni acquazzone da Mondello fino a via Imera.I disagi maggiori, però si sono registrati in provincia e in particolare a Cefalù dove è stato evacuato il B&B Paradise per rischio frane dalla montagna sovrastante.A Quattropani, la borgata collinare di Lipari, stanotte un fulmine ha colpito l'antenna e fatto esplodere un televisore (leggi qui la notizia)