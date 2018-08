I fondi arrivano dai capitoli di bilancio degli assessorati all'Economia, al Turismo e dei Beni culturali. Il coordinamento per la realizzazione dell'intero evento è affidato all'Opera diocesana per la preservazione e la diffusione della fede. Almeno 100 mila euro serviranno per la tappa del Pontefice a Piazza Armerina.

"per sostenere le misure organizzative" (dai led wall alle misure di sicurezza). La delibera è stata pubblicata sul sito della Regione.: "L’evento, sebbene si svolgerà nella sobrietà che caratterizza la persona di Papa Francesco, richiede uno sforzo organizzativo adeguato anche all'attuale normativa in materia di pubblica sicurezza. Come si può facilmente comprendere la Diocesi, su cui ricade l’onere organizzativo ed economico, benché sia stata promessa una qualche forma di aiuto da parte delle Istituzioni, non è in grado di sopportare da sola i costi relativi alla logistica e alla sicurezza, pertanto mi permetto - ha scritto in una nota l’Arcivescovo - di fare appello alla sollecitudine e alla generosità delle Comunità per un contributo economico che concorra a sostenere la spesa che l’organizzazione di un evento come questo richiede”.