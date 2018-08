MARSALA (TRAPANI) - Il 28 agosto si inaugura a Marsala la III edizione della Summer School del dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionale dell’Università di Palermo, progetto organizzato dal professor Giorgio Scichilone.Quest’anno ad aprire i lavori sarà Bernardo Giorgio Mattarella, professore ordinario di diritto amministrativo alla LUISS di Roma, che introdurrà il tema oggetto della scuola estiva “Sud/Nord: Identità, sviluppo, confini”.La Summer School ospiterà studiosi di rilievo internazionale per affrontare e approfondire dal punto di vista scientifico tematiche di urgente attualità quali sono le questioni legate allo sviluppo economico (nazionale ed internazionale), l’identità e i confini, che oggi nell'epoca globale divengono concetti sempre più flessibili. Tali argomenti chiave saranno declinati all’interno della dicotomia Sud/Nord, come coordinate e paradigmi che uniscono e dividono non solo il Paese ma tutto il pianeta.