Con il suo Dark Chocolate Surprise, un sorbetto composto dall’80% di puro cacao del Sud America e 20% di acqua, Chef D’Alessandro ha convinto la giuria del Gelato Festival America, la più importante competizione del settore al mondo, la cui prima tappa si è svolta in New Jersey. Il riconoscimento è stato assegnato da una commissione votante composta da 50% di pubblico e 50% di esperti del settore, in una competizione che ha visto i migliori chef selezionati attraverso un rigoroso processo nell’aerea di New York.Con questo successo Giacomo D’Alessandro, palermitano, guadagna il pass per la finale nazionale che si disputerà il prossimo marzo durante la quale sarà assegnato il premio per il miglior gusto d’America. Dopo otto anni di edizione Europea, Gelato festival è sbarcato quest’anno per la seconda volta negli Stati Uniti. La manifestazione, prima del gran finale di marzo toccherà altre 7 città americane. Dopo neanche due mesi dalla sua apertura (21 giugno 2018) Polosud continua ad accumulare un riconoscimento dopo l’altro. Il suo Gelato alla Vaniglia e’ stato nominato dal critico culinario Steven Cuozzo del New York Post "Miglior gelato alla vaniglia di New York".