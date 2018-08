Il sindaco Leoluca Orlando ha nominato il nuovo Segretario generale di Palazzo delle Aquile: si tratta di Antonio Le Donne che, fino ad oggi, ha ricoperto lo stesso incarico a Palazzo Zanca.con un lungo curriculm in giro per l’Italia, è tornato nella sua città natale nel 2013 sotto Renato Accorinti. Con l’ex primo cittadino, Le Donne è divenuto uno dei pilastri dell’amministrazione comunale: non solo Segretario, ma anche Direttore generale e Ragioniere generale ad interim. Una concentrazione di poteri che ha provocato a più riprese aspre polemiche, da parte della politica e dei sindacati, tanto che il neo sindaco Caterno De Luca, appena insediatosi, ha revocato entrambe le cariche lasciando a Le Donne solo quella di Segretario, anche se sembra che i rapporti tra i due si siano rasserenati.per il ruolo di Segretario generale del comune di Palermo. Una posizione di prestigio non solo perché si tratta del capoluogo siciliano, ma anche perché a Palazzo delle Aquile manca da anni un Direttore generale e il Capo di Gabinetto ha un mandato in scadenza il prossimo 31 ottobre: in pratica, Le Donne sarà il vertice incontrastato della burocrazia comunale., infatti, Fabrizio Dall’Acqua si è trasferito al Comune di Milano, alla corte di Beppe Sala; al suo posto è arrivato per alcuni mesi Ignazio Currao, che svolgeva lo stesso ruolo alla Città metropolitana. Nel novembre scorso il nuovo cambio, con la scelta di Giuseppe Vella che però, dal 15 giugno, è diventato Segretario della Città metropolitana proprio in sostituzione di Currao, andato in pensione. Ieri la firma della nuova nomina.della Provincia di Lucca e, dal 2012 al 2013, anche del comune di Macerata. L’anno dopo il trasferimento a Messina e, dal 2014, è anche vice segretario vicario dell’Unione nazionale segretari comunali e provinciali.