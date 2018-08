Lo ha deciso il tribunale del Riesame che ha invece rimesso in libertà un altro degli indagati: l'ex funzionario del Comune di Milazzo Francesco Clemente. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Messina, ha scoperto una rete di rapporti clientelari e affaristici nella gestione della cosa pubblica che coinvolgeva politici, imprenditori e dirigenti comunali. L'accusa nei confronti della ex presidente comunale, oltre che di corruzione, è di associazione a delinquere e accesso abusivo ai sistemi informatici del Comune. Clemente, all'epoca dei fatti funzionario al comune di Milazzo avrebbe fornito supporto alla Barrile. I legali di Clemente, Nunzio Rosso e Tommaso Autru Ryolo, avevano chiesto ieri mattina l'annullamento degli arresti domiciliari per il loro cliente. Stessa istanza, respinta però, era stata presentata dai legali di Barrile.