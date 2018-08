PALERMO - "Siamo venuti a conoscenza di una nuova richiesta di autorizzazioni da parte della marina USA tramite il ministero della Difesa italiano, di realizzare lavori di manutenzione straordinaria dentro la base militare in contrada Ulmo a Niscemi. La richiesta, avanzata nel maggio scorso, è stata inoltrata agli uffici della Regione Siciliana e al Comune. Esattamente come 11 anni fa, quando il ministero inoltrò le istanze di autorizzazione all'installazione delle parabole Muos". Lo denuncia il Gruppo comunicazione Coordinamento regionale dei Comitati No Muos."La Regione Sicilia, guidata da Nello Musumeci, sarà chiamata ad autorizzare il cantiere e i lavori in progetto - continuano - Nonostante le richieste autorizzative siano partite dal precedente governo a guida PD, a pochi giorni dalla scadenza del proprio mandato, attualmente il ministero della Difesa è retto da Elisabetta Trenta, in quota M5S. Ancora nessuna parola è stata spesa dal partito di Di Maio sul Muos, nonostante le promesse gridate in campagna elettorale di smantellamento immediato delle parabole e della base tutta"."Come allora i cittadini non sono stati informati dei progetti presentati - dicono - Un salto nel passato che riporta direttamente al 2008 quando si scoprì dell'intento di installare il Muos solo in seguito a insistenti pressioni. I nuovi lavori riguarderanno il rifacimento di alcune tratte interne alla base, il consolidamento di un'antenna e la messa in sicurezza di un'area a rischio frana. Ricadono in zona A, in un'area di inedificabilità assoluta, tutelata da vincoli paesaggistici e ambientali. Sono previsti l'apertura di nuovi cantieri, passaggio di mezzi pesanti, nuovo inquinamento acustico e operazioni che alterano la flora e disturbano fauna e avifauna".