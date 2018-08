La mattina all'Ospedale dei bambini ha addosso odori di disinfettante, garze, lacrime: le tracce delle notti difficili che si vivono qui. Nel corridoio accanto alla rianimazione, una mamma coccola un mini-bimbo avvolto in un panno bianco. Gli canta una ninna nanna, con quelle parole speciali che solo le mamme e i figli riescono a percepire, a scambiarsi.

C'è sempre il padre nei paraggi: vaga da un locale all'altro del nosocomio. Un ragazzo dello Sri Lanka che mastica poco l'italiano e che comunica, quando lo incroci, con uno sguardo smarrito.

Il bambino che ha rischiato di morire per il veleno dei semi di oleandro è fuori pericolo: questa è la notizia che arriva, come un arcobaleno, dopo tanta pioggia.perché il peggio sembra ormai passato. Lui e il suo fratellino più grande, tenuto per prudenza sotto osservazione, ora, riposano nella stessa stanza, vegliati dai medici, dagli infermieri, dalla nonna e da una zia.Secondo le indagini, dopo una lite con il marito, avrebbe tentato di uccidere i figli e di suicidarsi con una zuppa di semi d'oleandro, che possono risultare letali, se assunti in quantità: l'accusa è di tentato omicidio. Per fortuna, il bambino di un anno avrebbe assaggiato appena qualche cucchiaiata, il secondo nemmeno una, grazie all'intervento provvidenziale della nonna.Pappine, omogenizzati alla frutta e latte ne hanno calmato l'appetito e riempito lo stomaco svuotato dalla lavanda gastrica. Dorme, mangia e gioca con l'orsacchiotto marroncino che una dottoressa dal cuore sensibile gli ha regalato per compagnia notturna. E' il fratello, in questo momento, a preoccupare un po', per le sue condizioni emotive. Ha un'età che lo rende in grado di comprendere pienamente quello che è successo. Gli sarà fornito, forse, un sostegno psicologico. Intanto, i genitori del reparto in cui sono ricoverati hanno adottato i fratellini dello Sri Lanka che colmano di attenzioni, per la necessaria generosità delle corsie, perché mettono tenerezza per via delle pagine di cronaca che li riguardano.Lo scivolo e i cubi di gomma accanto alla rianimazione sono quasi sottosopra: segno che qualcuno ci ha giocato. Le mamme cantano ninne nanne con quelle parole speciali e impercettibili che nessuno che è stato figlio dimenticherà mai.