SIRACUSA - Avrebbe voluto a tutti costi riallacciare la relazione sentimentale con l'ex moglie, che non ne voleva più sapere di lui. Per farlo si sarebbe spinto a comportamenti aggressivi e minacciosi costringendo la donna a rivolgersi alle forze dell'ordine e a denunciarlo per maltrattamenti in famiglia. Tuttavia ciò non è bastato a farlo desistere. Ieri, G.D., siracusano di 41 anni si è presentato nuovamente a casa della ex moglie insultandola tanto da spingerla a chiamare i carabinieri. I militari dell'Arma, intervenuti, hanno trovato l'uomo ancora in casa e lo hanno accompagnato in caserma e denunciato.(ANSA).