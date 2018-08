Torre Pisana di Palazzo dei Normanni, dove si trova

la segreteria particolare del presidente Miccichè il "comandato"

, il cui incarico è stato revocato dal 1 luglio scorso.

Nuovi incarichi, ma, in molti casi, a volti già noti negli ambienti dei Palazzi siciliani. Due nomi su tutti:, avvocato, poliziotto in pensione ed esperto di informatica, e Salvatore Federico Lombardo, meglio conosciuto come Toti, figlio dell'ex presidente della RegioneL'avvocato di Castelbuono, comparso sulle cronache per il suo lavoro da perito informatico che lo ha portato a svolgere il ruolo di consulente di varie Procure italiane per l'esame di tabulati telefonici, lavorerà come consulente per il presidente dell'Ars. Il contratto ha la durata di un anno, scadrà il 22 febbraio 2019, con un compenso complessivo di 17.730 euro lordi. Genchi, entrato in polizia nel 1985 ha ricoperto anche la qualifica di vicequestore aggiunto, ma nel 2011 arriva la destituzione per motivi disciplinari per avere "offeso" nel corso di un intervento pubblico, "l'onore e il prestigio del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi". La storia, però, si conclude positivamente per il perito informatico che nel 2015 si vede riconoscere il diritto al reintegro in polizia dal Consiglio di giustizia amministrativa. Per l'Ars si occuperà di ottimizzare i servizi di sicurezza e di implementare la funzionalità dei collegamenti di Palazzo dei Normanni.Il giovane, "figlio d'arte" e già deputato regionale nella passata legislatura, è stato scelto invece dal vicepresidente, di Popolari e Autonomisti, come consulente "in materia istituzionale". Il compenso stabilito ammonta a 12.350 euro lordi per il periodo compreso tra il 4 luglio e il 31 dicembre 2018. Alla fine della scorsa legislatura, Lombardo Jr. aveva annunciato: "Non mi ricandido. Una scelta personale, chiarisce. Mi sono laureato a marzo in giurisprudenza, ho cominciato a fare pratica forense e il mio obiettivo è l'avvocatura". Ma il richiamo della politica deve essere stato più forte.Tra i consulenti di Miccichè arriva anche, che guadagnerà 10 mila euro lordi per una "consulenza in materia tecnico-scientifica" dal 19 giugno al 30 settembre 2018 e 1.625 euro lordi per una "consulenza in materia di analisi, studio e ricerche per la valorizzazione delle fonti". Inoltre, il presidente dell'Ars ha prolungato il contratto di, esperto in randagismo e addestratore cinofilo: l'incarico, che ha portato - stando alle parole di Miccichè in conferenza stampa - a un disegno di legge in materia "rivoluzionario", dovrebbe concludersi il prossimo 31 gennaio 2019, con una retribuzione mensile di 1.625 euro lordi. Lascia inveceUn consulente arriva anche per il deputato questoredell'Udc: si tratta di. Per il periodo compreso tra l'11 luglio e il 1 ottobre 2018 guadagnerà 3.000 euro lordi.C'è una nuova figura anche nella "squadra" di, vicepresidente dell'Ars, iscritto al gruppo del Movimento 5 stelle. Si tratta di, arrivata a Palazzo dei Normanni il 2 luglio con un contratto che scadrà solo nel 2022, a fine legislatura, con un compenso di 1.700 euro lordi al mese. Figura si occuperà di comunicazione. Revocato invece, per motivi personali, il contratto di, collaboratore di Cancelleri dallo scorso 1 febbraio.Tra i collaboratori del deputato questore di Diventerà Bellissima,arriva un nuovo collaboratore che in realtà si trova a Palazzo dei Normanni già dai primi giorni dopo l'insediamento ed era tra i collaboratori di, capogruppo dello di Db, il movimento del governatore Nello Musumeci: si tratta di, che dal 12 luglio al 31 dicembre 2018 svolgerà "attività di segreteria" per 824,64 euro lordi al mese.Due nuovi collaboratori anche per il deputato segretariodel Pd:si occuperanno di "attività di segreteria" fino al 31 dicembre 2019 per 1.637,27 euro lordi al mese. È iniziato il 21 maggio e si è concluso l'11 agosto l'incarico di, collaboratrice scelta dal deputato segretario di Forza Italia,come "impiegato amministrativo" (526 euro lordi al mese).