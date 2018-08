sono stati pubblicati i sei progetti con i quali l’Area della Cittadinanza Solidale partecipa al “Bando per la selezione di 3.589 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile nazionale nella Regione Sicilia” (bando ordinario 2018), esitato il 20 agosto dal Dipartimento della Gioventù e del SCN presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (DGeSCN).che abbiano i requisiti richiesti dall'art. 2 del bando stesso.I sei progetti, che prevedono l’impiego complessivo di 55 volontari sono i seguenti:1. Lo spazio dei legami familiari: 6 volontari;2. Nessuno escluso: 8 volontari;3. Noi giovani anziani: 12 volontari;4. Palermo in Europa: 6 volontari;5. Una scuola amica: 15 volontari (di cui 3 titolari di protezione internazionale o umanitaria; progetto cofinanziato dal Fondo FAMI);6. Un salto nel mio futuro: 8 volontari (di cui 2 titolari di protezione internazionale o umanitaria; progetto cofinanziato dal Fondo FAMI).L'istanza di candidatura, riferita esclusivamente ad uno dei sei progetti, dovrà essere inviata (con PEC all'indirizzo settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it oppure Raccomandata a/r) ovvero consegnata a mano, nei modi e nei termini indicati nell’art. 4 del Bando, presso l’Assessorato alla Cittadinanza Solidale del Comune di Palermo - via Garibaldi, 26 - Palazzo Natale di Monterosato - 90133 Palermo. L'ufficio del protocollo di Palazzo Natale è aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e il mercoledì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00. Il giorno 28 settembre, data di chiusura del Bando, il servizio di ricezione delle istanze presentate brevi manu sarà garantito fino alle ore 14:00.Bando, progetti, modulistica ed ulteriori informazioni alla pagina https://www.comune.palermo.it/noticext.php?id=19317