alle 21:30, porterà in scena “Le parole note” all’anfiteatro comunale. E’ questo il titolo scelto dal grande maestro del teatro e del cinema internazionale per presentarsi al pubblico. Un recital, organizzato da Terzo Millennio srl di Andrea Peria Giaconia, in collaborazione con Cabiria production, per “Etna in Scena” a Zafferana Etnea, che vuole essere un racconto, un dialogo tra il famoso artista e gli spettatori. Giannini interpreterà poesie e monologhi di grandi personaggi come Dante, Neruda, Montale, D’annunzio e non mancheranno i versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani come Salvatore Di Giacomo ed Eduardo De Filippo.con il suo quartetto composto da Carlo Fimiani alla chitarra, Aldo Perris al contrabasso e Agostino Mennella alla batteria. Il tutto nasce dalla consapevolezza del bisogno di divulgare nel mondo la poesia e la musica italiana, in un momento storico particolare, dove la globalizzazione tende a eliminare ogni identità. Giancarlo Giannini ha sentito l’esigenza, in questi anni, di raccontare la storia italiana attraverso film molto importanti e ora, dopo 50 anni di successi ininterrotti, ha voluto fortemente realizzare questo recital che racchiude il meglio della nostra cultura. I versi di Montale, Gozzano, Dante, Pascoli, D’Annunzio, Pirandello e altri, saranno affiancati dalle canzoni appartenenti alla cultura nazionale e non. Un recital che ha già avuto successo in Italia e che adesso sbarca in Sicilia. Questi i costi dei biglietti: poltronissima 35 euro, poltrona 27, posti non numerati 20 euro. Per i residenti, sconto del 10%.