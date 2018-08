Non possono essere più trattenute a bordo, poi si procederà alla loro ricollocazione nella UE". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico su Twitter. Il riferimento è ai 177 migranti a bordo di nave Diciotti della guardia costiera che si trova nel porto di Catania."Ci è stata negata una ispezione sulla Diciotti perché finora non è stata avviata alcuna indagine epidemiologica sulla nave militare che da giorni è bloccata nel porto di Catania. Ci sono 177 migranti e tanti militari italiani dell'equipaggio sequestrati da Salvini e Toninelli che sono a rischio epidemia. Ci siamo rivolti alla Capitaneria di Porto e al Prefetto di Catania - aggiunge - per salire sulla Diciotti e verificare le condizioni dell'equipaggio italiano e delle 177 persone che da giorni sono costrette a permanere a bordo senza poter sbarcare. Vogliamo interloquire con il comandante e i medici a bordo della nave". "La risposta che ho ricevuto - sottolinea Faraone - è che non si può salire sulla nave e nessuno può scendere fino a quando non verranno verificate dalle autorità competenti le condizioni sanitarie dei migranti. Ma nessuno ha dato alcuna autorizzazione in questo senso, per cui tutte le persone a bordo sono a rischio sanitario" "Quanta gente deve soffrire ancora per questo spot di Salvini avallato da Toninelli?" conclude il senatore. "La gestione dei migranti è certamente una questione da affrontare in Europa, ma i tempi dell'Europa non possono impedire di affrontare una emergenza umanitaria che coinvolge anche cittadini italiani".