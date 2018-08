"Mondello ieri sera... Scandaloso". Una foto sui social mostra una scena un po' surreale, forse di quel surrealismo che Palermo capitale della cultura sta promuovendo come suo canone di riferimento. Ecco 'L'angolo di Mondello', trattoria nota che sforna prelibatezze. Il temporale, come si vede, ha reso i tavolini esterni simili a zattere in mezzo al naufragio e i titolari si sono dovuti prodigare per mettere in salvo gli avventori bersagliati dal violentissimo acquazzone. Un'unità di misura della situazione della borgata., conosciutissimo a Palermo per la sua attività di specialista in medicina biologica. In effetti di pioggia, ieri sera, ne è caduta tanta e si sa com'è Mondello. Se bastano quattro gocce per mandarla in tilt, figuriamoci... Ed è logico che i locali soffrano particolarmente.: che siano quattro o quarantaquattro gocce, Mondello, se piove, diventa una piccola Venezia di Sicilia. Ideona geniale, culturale e conseguente: perché non comprare e rendere disponibili autobus a forma di gondola?