POGGIOREALE (TRAPANI) - Diversi automobilisti sono rimasti bloccati lungo la statale 624 Palermo-Sciacca, vicino a Poggioreale e dentro il paese belicino, per fango e detriti sulla carreggiata dopo un nubifragio nel primo pomeriggio. Per salvare le persone intrappolate nelle auto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. L'Anas ha bloccato temporaneamente il transito tra gli svincoli di Poggioreale e Carbone.Nel resto della provincia e in particolare a Trapani i vigili del fuoco oggi sono stati impegnati nello spegnimento di incendi di sterpaglie. (ANSA)