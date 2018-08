E’ giunto alla sua VI° edizione Ritrovarsi - Festival Internazionale d’Arte Contemporanea, finalizzato a promuovere e riqualificare il centro storico di Sciacca con il contributo di diverse discipline artistiche contemporanee. Dopo cinque edizioni il Festival cambia location e si sposta dal quartiere dei marinai al quartiere San Leonardo.Cambia la location, ma non cambia l’obiettivo: l’associazione ritrovarsi infatti come ogni anno si auspica che l’arte e la cultura siano il filtro attraverso cui osservare, guardare e vivere questi luoghi per attivare processi di riqualificazione e rigenerazione urbana e sociale.Tra le novità, quest’anno si vuole porre un accento particolare sulla Street Art, una forma d’arte che tende ad avere immediate ripercussioni sulla cura del bene e degli spazi comuni da parte dei cittadini e dei residenti del quartiere.Ma ci saranno anche la scultura, la pittura, e degli interventi installativi site specific, in un percorso espositivo tra i vicoli e i cortili, incentrato sul tema di questa edizione: “ LA MORALE” . La morale intesa come insieme dei valori che formano un individuo e lo relazionano con la collettività; che racchiude i comportamenti comuni in una società, stabilendo cosa è bene e cosa è male.Gli artisti - selezionati dalla curatrice Tiziana Pantaleo - sono: Desideria Burgio, Chrome Surgery, Luigi Citarrella, Crapanzano/Masullo/Sclafani/Rizzo, Demetrio Di Grado, Valentina Faraone, Vanessa Gallo, Federica Grisafi, Rosangela Leotta, LI GA MA, Carlotta E’ Cawa, Sabrina Mancini, Marcello Messina + G.I.L. (Grupo de Improvisação Livre), NessuNettuno, Miro Ragusa, Linda Randazzo, Francesco Sabella, Sophie Westerlind, ZOO.Durante le tre serate anche un vivo programma di eventi collaterali, con il teatro della compagnia TeatrOltre, la musica con Alessia Alagna, Andrea Boscarino, e un intervento di Sound Art realizzato da Ivan Segreto per ritrovarsi. E ancora il cinema, con una rassegna su Buster Keaton a cura di Nino Sabella, e poi un talk sulla Street Art, con Marco Mondino, Mauro Filippi e Luisa Tuttolomondo.Infine, ogni sera, ci sarà un percorso guidato alle opere, in compagnia della curatrice.