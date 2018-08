PALERMO - Gli automobilisti palermitani possono tirare un sospiro di sollievo, anche se la tregua dai cantieri durerà appena il tempo di un fine settimana. Sabato prossimo, infatti, termineranno i lavori in viale Regione siciliana sul viadotto dello svincolo Calatafimi: un intervento necessario, ma che per settimane ha provocato code e rallentamenti in circonvallazione.Ma l’esultanza durerà poco, visto che lunedì inizieranno i nuovi cantieri sul viadotto di Bonagia: un piano di manutenzioni messo in campo dal Comune e che va avanti da diversi mesi. Su Bonagia le fasi di intervento inizieranno dalle corsie in direzione Catania, occupando circa il 50% della carreggiata, per proseguire successivamente nelle corsie direzione Trapani. L’intervento dovrebbe durare quindici giorni circa.“La programmazione sta interessando tutti i ponti e viadotti cittadini e utilizzerà le risorse già impegnate con l’appalto in corso e le nuove e più ampie risorse reperite nella proposta di programmazione delle opere pubbliche 2018 già esitata dalla Giunta Comunale”, affermano il Sindaco Leoluca Orlando e l’Assessore alla Rigenerazione Urbanistica e Urbana, Emilio Arcuri.