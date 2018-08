Con il mio permesso non sbarca nessuno". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini non fa un passo indietro sulla vicenda della Nave Diciotti ormeggiata da quasi di 48 ore a Catania, anzi - dice - "faccio un passo oltre". "Con il mio permesso non sbarca nessuno - ha detto nel corso di una diretta su Facebook - solo i bambini. Se vogliono intervenire il presidente della Repubblica o il presidente del Consiglio lo facciano".. La pacchia è finita. Io chiudo, taglio. sigillo. La stragrande maggioranza degli italiani e degli immigrati perbene sta con me, ho le spalle larghe", ha aggiunto Salvini. "Entra solo chi ha il permesso di entrare e la soluzione definitiva è rimandarli indietro, l'unico modo per bloccare quegli schifosi degli scafisti", attacca. "Dire di aprire i porti èda imbecilli, così si finanziano gli scafisti con armi e droghe". Quindi "o siete stupidi o siete complici".Ecco il video della diretta del ministro su Facebook: