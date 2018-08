PALERMO - Un quarantenne di Serradifalco, Claudio Lima, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri che hanno eseguito un provvedimento cautelare emesso dal tribunale di Caltanissetta, su richiesta della procura. L'uomo è accusato di continui maltrattamenti nei confronti della sua convivente, sfociati in un grave episodio avvenuto sabato scorso: durante una lite aveva lanciato benzina sugli indumenti indossati dalla compagna, minacciandola di morte. La donna era riuscita a fuggire e i carabinieri l'avevano portata in un luogo sicuro. Da ieri sera il quarantenne, difeso dall'avvocato Giuseppe Dacquì, è in cella a Caltanissetta.