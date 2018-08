PALERMO - I carabinieri stanno indagando su disordini sorti a Partinico dopo che un ragazzino ieri pomeriggio è stato inseguito e strattonato perché aveva preso la bicicletta di un migrante appoggiata sul muro davanti a una comunità in via dell'Avvenire. Un gruppo di giovani migranti si è accorto della scena ha inseguito il bambino e ha recuperato la bici. Poi sono nate discussioni e tafferugli soprattutto tra il proprietario della bici e una decina di persone che avevano assistito alla scena.Secondo alcune testimonianze i migranti sarebbero entrati in una casa dove credevano vi fosse il bambino provocando disagi a due anziani e a una donna incinta. "Sono stati attimi molto pesanti - racconta un testimone - Qualcuno è intervenuto in soccorso del ragazzino che è riuscito a liberarsi e fuggire via".