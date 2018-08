Tre giovani con una scusa hanno fatto irruzione in casa della vittima. Lo hanno minacciato per farsi consegnare soldi e oggetti preziosi. L'uomo ha cercato di reagire, ma è stato ferito al volto. Una volta presi i soldi sono fuggiti. Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno medicato la vittima, trasportata in ospedale.(ANSA).