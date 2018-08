CARINI (PALERMO) - Tre serate di grande jazz al borgo medievale del castello di Carini. Il 24, 25 e 26 agosto il castello sarà invaso da note jazz in chiave classica e moderna, una grande occasione per conoscere meglio il monumentale castello e il borgo medievale e gustarsi una serata diversa all'insegna del grande jazz della scuola italiana e siciliana. Si comincia il 24 agosto alle ore 21,30 con in scena Simona Trentacoste(voce) accompagnata da Giuseppe Urso al pianoforte e Samuele Davì alla tromba. In programma alcuni standard jazz in chiave moderna. Sempre il 24 il concerto del Ciro Pusateri quartet, con Pusateri, sassofonista eclettico che proporrà le proprie composizioni post moderne, Gabriele Palumbo alla batteria, Alessio Romeo al pianoforte e Marco Spinella al basso elettrico.Si prosegue giorno 25 agosto alle ore 21 quando sulle terrazze del Castello sarà la volta del concerto degli Swing Out con Salvo Agate alla chitarra, Leonardo Triassi alla voce e armonica, Giuseppe D'Amico al contrabasso e Giampaolo Terranova alla batteria Per continuare con il concerto del trio composto da Gianni Gebbia (sax), Francesco Guaiana (chitarra) e Iano Anzelmo(batteria) con standard jazz e brani inediti di diverse contaminazioni composti da Gebbia e Guaiana. Infine il 26 agosto ore 21,30 concerto del Double Jazz Pop Quartet con Rita Collura al sax, Roberto Rizzo al piano, Fulvio Buccafusco al basso e Iano Anzelmo alla batteria. Ingresso gratuito per tutti i concerti