Una situazione del tutto irrisolta, quindi, che sembra avvitarsi su se stessa, in una città soggetta continuamente a "stimoli" culturali e turistici, ma dove la coperta dei servizi resta sempre la stessa, tirata un po' a destra un po' a manca.

"E' inutile suonare, qui non ci aprirà nessuno". Se Palermo fosse un film e i suoi turisti interpretassero gli attori, la colonna sonora dell'ipotetica pellicola non potrebbe che essere "Soli" di Adriano Celentano. Nella centralissima via Cavour, infatti, all'ora di pranzo, in una giornata di fine agosto, c'è chi bussa alla porta dell'infopoint turistico senza ricevere nessuna risposta. La "casetta" posta a pochi metri dal Teatro Massimo appare come un fortino, blindato e abbandonato, mentre i visitatori della "Capitale della Cultura", per avere almeno uno stralcio di indicazioni, fanno le foto ai banner posti a lato del box di legno., ma che era stata già anticipata nel primo vero e proprio weekend-prova della stagione turistica, quello di Pasqua. Ad aprile, infatti, gli infopoint rimasero chiusi proprio nel ponte festivo, fra le polemiche di associazioni e commercianti. Ma come allora, il problema resta praticamente sarebbe sempre lo stesso: il contratto degli operatori., l'unico box con la saracinesca aperta è quello di piazza Bellini: "Io lavoro quasi sempre dopo pranzo - racconta Fabio Puccia, il dipendente che lo gestisce - ma credo di essere davvero un'eccezione. I miei colleghi aprono quasi tutti di mattina e, avendo un contratto che prevede l'impegno per cinque ore al giorno, molte casette restano chiuse dopo l'una".