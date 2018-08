PALERMO - "Quell'uomo non è mio figlio". Lo dice alla trasmissione Rai "Chi l'ha Visto?" Marianna Musso, la madre di Santo Alario, l'uomo scomparso lo scorso 7 febbraio da Caccamo. Nei giorni scorsi era stato diffuso il video dello sgombero del campo Rom "Camping River" di Roma, dove si nota un giovane somigliante ad Alario. Un ragazzo che parla con gli agenti di polizia e che si copre il volto con un telo. La signora Marianna Musso ha guardato con attenzione quelle immagini e spiega: "Saprei riconoscere mio figlio immediatamente. L'uomo di cui si parla ha un tatuaggio sul braccio sinistro. Mio figlio non ce l'ha". "Per il resto - spiega la donna a Chi l'ha visto? che si è occupato a lungo del caso - attendiamo i risultati degli esami dei Ris sull'auto di Guzzardo. Ci dicono che stanno lavorando e noi aspettiamo. Il 28 agosto mio figlio compirà 42 anni e mi chiedo: è vivo? È morto? Dove si trova, cosa gli hanno fatto? Mi faccio tante domande ma non trovo una risposta. Vogliamo sapere la verità perché sono giornate senza senso. Il pensiero è sempre a lui".(ANSA).