Salvini vieta lo sbarco contro il parere di Fico.

Toninelli asseconda il ministro dell’Interno e Di Maio tace trascinando il M5S su posizioni leghiste.

Conte non replica a Salvini temendo la crisi.

Il 'contratto di governo' Lega-M5S è già carta straccia.

Il 'governo del cambiamento' si è trasformato nel 'governo dello sbandamento', il 'governo dell'onestà e della legalità' è diventato il 'governo della disumanità'". Lo scrive sul suo profilo Facebook il capogruppo del Pd all'Ars Giuseppe Lupo. "

Il personale di bordo della nave a rischio contagio perché costretto a convivere con persone migranti ammalate e private delle dovute cure - aggiunge -. Migranti profughi privati del diritto di asilo politico in violazione del diritto Internazionale calpestando i diritti umani. Per me questo governo ha scambiato il cambiamento con la barbarie".

