dici di non temere l'intervento del presidente della Repubblica, quello del primo ministro, o quello di un procuratore - è l'incipit -.

Io non ti auguro un'indagine per sequestro di persona. Ti auguro di riuscire a provare vergogna".

rischiando di compromettere definitivamente i già tesissimi rapporti tra Forza Italia e l'alleato nordista che nelle ultime settimane ha provato a portare avanti una vera e propria campagna acquisti tra i consiglieri sparsi nelle nove province siciliane. "

Salvini, non agisci così perché intollerante o razzista - è l'affondo -. Perché nel lasciare 150 persone per tre giorni in balìa di malattie e stenti su una nave non c'entra niente la razza o la diversità, c'entra l'essere disumani, sadici. E per cosa poi, per prendere 100 voti in più?

Salvini, fattene una ragione, non sei razzista: sei solo stronzo".

Lo show diva in onda attorno alle 21, al termine di una giornata che ha visto la nave Diciotti della guardia costiera al centro di un circo mediatico che da Catania ha fatto sentire i suoi effetti fino a Roma, con il vicepremiercostretto a correre in soccorso dell'alleato leghista sull'immigrazione e il Viminale pronto a far trapelare "apprezzamento" per le posizioni espresse dal ministro del Welfare. Un teatrino che non va giù a Miccichè, il quale fa partire il siluro via social: "Matteo SalviniIl presidente dell'Ars, che è anche commissario di Forza Italia in Sicilia, rincara la dose: "Non so come tu riesca a dormire al pensiero di quanta sofferenza si stia procurando nel tuo nome", rivolgendosi al titolare del Viminale. "Salvini, non ti stai comportando da ministro di una democrazia occidentale, civile: non stai difendendo i confini d'Italia, perché persino l'ultimo dei soldati in guerra avrebbe pietà di un civile inerme, ferito, indifeso", evidenzia ancora Miccichè.L'11 agosto in una intervista a Repubblica il fondatore di Forza Italia in Sicilia aveva lasciato intendere il suo umore nei confronti della Lega: "Il centrodestra è sempre più a rischio - aveva detto -. Questa coalizione ha una logica se la componente moderata è prevalente". Salvini? Bollato come "il più bravo a cogliere il vento popoluista" ma "ha preso una strada sbagliata - disse Miccichè -, si sta allontanando da posizioni moderate che avevano garantito il nostro legame. Io resto convinto che se abbandona Fi è destinato a crollare". Concetti già esplicitati a giugno, quando Miccichè aveva espresso tutta la sua contrarietà al partito unico del centrodestra da far nascere con la fusione tra Forza Italia e Lega: "Salvini viene solo per il Cara di Mineo e per rifilarci la storiella del business dei migranti - furono le parole del presidente dell'Ars - ma non si accorge che in Sicilia mancano le cose più basilari, a cominciare dalle strade".