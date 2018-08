Non si registrano al momento incidenti su questo tratto, quindi verosimilmente le code sono dovute alle condizioni dell’arteria legate al forte temporale in corso.

PALERMO - Un violento acquazzone si è abbattuto questa sera sulla zona Nord della città. Un vero e proprio nubifragio ha colpito la zona di Mondello e ha causato l'allagamento di molte arterie, compresa via dell'Olimpo, dove numerose auto sono state costrette a fermarsi per il livello troppo alto dell'acqua.Residenti bloccati in casa per gli allagamenti nella zona di Partanna Mondello (video di Peppe Bellanca pubblicato sulla):Lunghe code anche in autostrada. Le auto sono incolonnate sull’autostrada A29 Palermo-Mazara in direzione Mazara Del Vallo all’altezza di Carini. Ma il traffico è molto lento fin dai chilometri precedenti.Stando ai dati delle centraline meteorologiche la situazione è ancora di allerta e il consiglio, per la serata e la notte, è quello di ridurre al minimo gli spostamenti.