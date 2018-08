NEW YORK - Un mix fra un casting e un appuntamento al buio. Così può essere descritta la, una ragazza di origini portoricane, che sul suo profilo Instagram si definisce attrice, modella e cantante.in una nota piazza di Manhattan.All'orario stabilito, sul posto si è presentata una vera e propria folla di corteggiatori, ignari l'un l'altro di essere lì per lo stesso motivo. Così, Natasha si è fatta viva e ha spiegato a tutti di essere intenzionata a selezionare un ragazzo con cui uscire. Attraverso una serie di domande, la moltitudine di aspiranti fidanzati è stata "filtrata": via i ragazzi già sentimentalmente impegnati, quelli che erano stati lasciati dalle ex e chi era lì solo per sesso. La situazione, già abbastanza insolita, si è fatta ancora più curiosa quando la protagonista ha chiesto a tutti i Jimmy e agli elettori di Donald Trump di farsi da parte. Previste anche prove fisiche, come flessioni e corse all'interno del parco. Nel giro di qualche ora, i pretendenti sono rimasti in pochi e a questi è stato chiesto di preparare un discorso con cui convincere Natasha.: perfetti sconosciuti che si incontrano, chi all'insaputa del proprio partner, chi soltanto per una scappatella e chi, invece, per trovare l'anima gemella.