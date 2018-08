l’area

nel luglio del 2017. “Aspettiamo dall’Asp la valutazione di conformità dell’area all’idea progettuale che dovrà elaborare”. Da qui un altro scossone politico a un eventuale motivo di ritardo: “L’Asp è in fase di selezione per la scelta del nuovo direttore generale, uscendo da una fase commissariale. Con la nuova direzione mi auguro si creino i presupposti per fare uscire in fretta la città da una condizione di arretratezza strutturale e tecnologica”. Appianate, dunque, anche le divisioni all’interno della stessa giunta comunale riguardo alla dicotomia nuove infrastrutture/consumo zero del suolo: “I nuovi ospedali - dice Moschella - in termini strutturali e tecnologici non sono più come le costruzioni di cento anni fa. Un nuovo ospedale di nuova concezione è funzionale e a impatto zero”.

Insomma, i soldi ci sono e tutti sembrano essere d’accordo: “Di fronte a una opportunità storica non si può rischiare di perdere il finanziamento – conclude l’assessore siracusano – sarebbe una grave responsabilità che tutta la classe dirigente si dovrebbe assumere”.

SIRACUSA - "I soldi ci sono, adesso l’Asp provveda alla valutazione di conformità dell’area e al progetto: riparta l’iter verso il nuovo ospedale di Siracusa". Il nuovo assessore alla Sanità del comune di Siracusa, Fabio Moschella, chiede un'accelerazione per la realizzazione del nuovo ospedale nella città aretusea. Anche l’assessore regionale Ruggero Razza, che dopo un sopralluogo ai primi di luglio aveva denunciato la vetustà dell’attuale nosocomio aretuseo, aveva sottolineato la necessità per la provincia di Siracusa di avere “un grande ospedale in città”. E lo aveva fatto non in una occasione qualunque, ma durante la presentazione della nuova rete ospedaliera siciliana.Oggi, riportando le parole dello stesso Razza, il neo assessore comunale alla Sanità, Moschella, dà insieme una notizia e una scossa all’iter verso la realizzazione: “Ho avuto modo di incontrare il 20 agosto l’assessore regionale che ha riconfermato il finanziamento per la realizzazione del nuovo ospedale. Impegno legato alla riprogrammazione dei fondi infrastrutture ex art. 20 - spiega -, ovvero il programma straordinario degli investimenti pubblici destinati alla sanità. La Sicilia ha una dotazione di 635 milioni di euro, a Siracusa ne saranno destinati 120 più le eventuali somme legate all’aggiornamento dei costi progettuali”. Dall’assessore Razza, dunque, stando alle parole di Moschella, la conferma dell’impegno assunto nell’ottobre dello scorso anno dall’ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin relativamente all’accantonamento dei fondi.Moschella oggi sollecita l’Azienda sanitaria provinciale a riavviare l’iter; il consiglio comunale ha già individuato