PALERMO - Rapina questa sera nell'ipermercato Lidl in viale Regione siciliana, a Palermo. In tre con il passamontagna e armati sono entrati nell'esercizio commerciale, non distante da Corso Calatafimi. Hanno minacciato le cassiere e si sono fatti consegnare i soldi che erano in cassa, tra il terrore dei clienti. Indaga la polizia.(ANSA).