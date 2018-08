Intermezzo familiare imprevisto per Matteo Salvini nella diretta Facebook incendiaria sui migranti. All'improvviso arriva la figlia accanto a lui e il ministro inquadra parzialmente la bambina con lo smartphone. "Cosa fai, spunti tu? - le dice sorridente - No, tu non puoi spuntare. Papà sta lavorando, sta parlando con un po' di gente. Ci sono i Paw Patrol (un cartone animato, ndr), vai a vederne un po'. Vai, fila, fila". "Scusate, giustamente anche lei ha le sue esigenze e dice 'Papà cosa fai?' - aggiunge poi il vicepremier -. Papà si è rotto le palle di essere accusato di essere un delinquente, un assassino, un malavitoso, addirittura un sequestratore". (Ansa)