"Gianfranco Miccichè e tanti altri supereroi dell'accoglienza finta e squallidamente sbandierata - scrive il grillino - si chiedono il perché del mio silenzio sulla nave Diciotti, caro Presidente Miccichè te lo svelo io un segreto: quello che tu definisci assordante silenzio, per me è soprattutto grande rispetto di una situazione di chiaro disagio e sofferenza per queste persone, che tu definisci 'poveracci' e questo sì che è un grande insulto per una persona".

Il mio pensiero non può che essere rivolto a queste persone che hanno già sofferto le pene di un lungo viaggio, la pena della fuga dai loro paesi, e spero che presto possano trovare la migliore accoglienza, ma sappiamo tutti molto bene che se l'Europa non farà la sua parte, l'Italia non potrà farcela da sola. Dobbiamo riportare al centro del dibattito il tema dell'accoglienza, quella vera, che dovrebbero fare tutti i paesi dell'Europa e che invece l'Italia ha sempre svolto da sola, lasciando spazio ai furbetti che hanno fatto diventare esseri umani (non poveracci) solo merce di scambio utile al loro business".

Se l'Europea si ostina con questo atteggiamento, senza risolvere la situazione della nave Diciotti e della redistribuzione dei migranti, il Movimento 5 stelle non sarà più disposto a dare i 20 miliardi che come contribuenti netti diamo all’Unione Europea".

PALERMO - Dopo giorni di silenzio sulla vicenda della Nave Diciotti ancorata al porto di Catania con il suo carico di migranti in attesa di una decisione che li riguardi, oggi il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè e il vicepresidente dell'Ars Giancarlo Cancelleri, Forza Italia contro Movimento 5 stelle, continuano a "discutere" a suon di post su Facebook. L'ultimo post (leggi qui per il botta e risposta precedente) è di Cancelleri:"La situazione - prosegue - è molto delicata, il principio è che l’Europa non dovrebbe arrivare a questo e dovrebbe iniziare a dare soluzioni concrete e definitive."Questa è la vergogna che dovremmo rigettare tutti insieme - spiega - un'Europa che non collabora sull'accoglienza degli esseri umani non può essere un punto di riferimento."Non accetto lezioni da nessuno di voi su questo tema - conclude - io difendo l'uomo, chiunque esso sia, voi avete difeso un business disgustoso quando siete stati al governo di questa nazione ed è questa la cosa vergognosa".