Niente ha da dire

ragazza straordinaria, coraggiosamente impegnata nel suo quartiere, nella sua città, a vantaggio della dignità dei più sfortunati?

Perché, davvero, non abbiamo letto nulla sul tema, o ci è sfuggito qualcosa: volentieri concediamo il beneficio del dubbio, pronti all'eventuale ammenda. Eppure, se ci fosse sfuggito un dettaglio forse la responsabilità sarebbe di un tono troppo flebile.

nulla hanno da dire sulla tragedia della nave 'Diciotti' e sulla solidarietà che è diventata un disvalore, nel tempo delle prove muscolari che scelgono come palestra la pelle dei disgraziati? Eppure, sono – consta per conoscenza diretta o indiretta – persone dotate di ricca umanità, che fanno politica per un'idea e che, per un ideale di cambiamento più o meno condivisibile - questo non importa - discesero nell'arena del dibattito pubblico. Dunque, perché non parlano?, dottore amatissimo a Palermo, amico dei più deboli, fondatore della Samot: uno che il dolore lo conosce per averlo curato e alleviato?, le cui prese di posizione si possono discutere, senza venire meno all'eco di stima che li accompagna?ai palermitani, per vicinanza, per averli incrociati e stimati, per averli riconosciuti quali figure attente e generose; però, ci sarebbero pure gli altri.che hanno beneficiato, per meriti e, magari, un pizzico di fortuna, dell'onda pentastellata nell'Isola? Avranno pure un'opinione. E allora? Non dicono perché non la ritengono rilevante? Non dicono perché un implicito ordine di scuderia invita al silenzio? Non dicono perché, sotto sotto, sono d'accordo conE, se anche fosse, perché non dirlo?– citandosul suo profilo Facebook – è, consigliere comunale M5s di Palermo: “Lo stallo vergognoso attorno alla nave Diciotti della Guardia Costiera, prima tenuta fuori dalle acque italiane come se fosse un vascello pirata, o fantasma, e non un pezzo di Italia, e poi autorizzata ad attraccare nel porto di Catania ma non a sbarcare i suoi 177 passeggeri per lo più eritrei, dura ormai da una settimana. E deve finire subito nel modo più ragionevole”., grillino, vicepresidente dell'Ars, in risposta a Micciché: che si condivida oppure non, almeno Giancarlo dice, non svicola, dando spazio al senso d'umanità: "Il mio pensiero non può che essere rivolto a queste persone che hanno già sofferto le pene di un lungo viaggio, la pena della fuga dai loro paesi, e spero che presto possano trovare la migliore accoglienza, ma sappiamo tutti molto bene che se l'Europa non farà la sua parte, l'Italia non potrà farcela da sola". Poche voci nella vastità del deserto. Il resto è un imbarazzato silenzio.