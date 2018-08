accusano il Orlando di aver fatto "solo proclami" e la maggioranza plaude al sindaco.

, capogruppo di Palermo 2022, elogia i risultati rivendicati da Orlando: "L'amministrazione comunale ha ben chiaro quale sia lo stato di manutenzione delle strutture di viabilità frutto di verifiche effettuate sul campo - sottolinea -. Senza particolari proclami e note pubbliche abbiamo raggiunto un risultato, quello di avere chiaro lo stato di salute dei nostri ponti".

Dopo l a conferenza stampa sullo stato di salute di ponti e viadotti in città , i consiglieri comunali si dividono secondo uno schema ormai consolidato. le opposizioni- attaccano i grillini, guidati daa sala delle Lapidi -. Bastano le poche foto, scattate pochi giorni fa, per dimostrare le chiacchiere del sindaco e della sua giunta, immagini dove si mostrano buche, lesioni e armature ammalorate sui principali viadotti cittadini. Se questo è il frutto dei lavori 'certificati' da Orlando non osiamo immaginare il resto. Tutto questo mentre Palermo con la pioggia si allaga e questa città affonda insieme a questa scellerata Amministrazione comunale". Giunge alle stesse conclusioniche accusa il sindaco di fare demagogia: "Conferma che nessun intervento è in atto e che il ponte ed altri assi necessitano di lavori"."Senza alcun dubbio - sottolinea il capogruppo del Movimento 139, - il sindaco ha chiarito molti aspetti riguardo alle preoccupazioni che in questi giorni abbiamo avuto rispetto alla sicurezza dei ponti Corleone e Oreto. Importante il tavolo proposto da Orlando stamattina durante il briefing in Regione"."Gli interventi messi in campo dal Comune di Palermo – dice, capogruppo del Pd - per la sicurezza dei ponti della città, specie sull'Oreto, smentiscono tanti allarmi immotivati e, allo stesso tempo, dimostrano l'impegno dell'amministrazione per la manutenzione del territorio. Il fatto che i primi lavori sul ponte Oreto partiranno a brevissimo è un'ottima notizia, che ripaga di tante battaglie. Adesso però bisogna accelerare al massimo sulle opere indispensabili a evitare gli allagamenti in quartieri come Mondello e Partanna".