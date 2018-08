CALTANISSETTA - Tre persone sono morte in un incidente stradale alle porte di Caltanissetta, in contrada Imera. Le vittime erano a bordo di un auto che si è scontrata con un autocarro.Le vittime sono padre e due figli: si tratta di Salvatore Barba e i due figli Enzo e Flavia, di Mussomeli. Il corpo di Enzo Barba è stato sbalzato fuori dalla vettura, per recuperare i corpi dei due ragazzi sono invece al lavoro i vigili del fuoco. La famiglia Barba è conosciuta in paese perché possiede da anni una cartoleria, in via Palermo. Erano di ritorno da un matrimonio di una parente a Catania.Da una prima ricostruzione sembra che l'auto abbia cercato di sorpassare un altro mezzo proprio mentre, dalla parte opposta, arrivava l'autocarro. Il conducente del mezzo pesante, moglie e madre delle vittime, ha cercato di evitare lo scontro, centrando il guardrail e finendo nel terreno ai margini della carreggiata; il conducente è rimasto ferito.