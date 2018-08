"Immigrati della #Diciotti in sciopero della fame? Facciano come credono. In Italia vivono 5 milioni di persone in povertà assoluta (1,2 milioni di bambini) che lo sciopero della fame lo fanno tutti i giorni, nel silenzio di buonisti, giornalisti e compagni vari". Lo scrive su twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini., poi gli altri. Qualche giudice vuole ARRESTARMI per questo? Nessun problema, lo aspetto". E' quanto ha ribadito il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un post su Facebook in relazione alla vicenda dei migranti della Diciotti. (ANSA).