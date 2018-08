Aveva 51 anni, gli ultimi due dei quali vissuti combattendo una grave malattia. Roberto Ferrara non ce l'ha fatta. È morto a Palermo, sua città natale. Stimato avvocato del Foro palermitano, lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia e in tutti quelli che lo hanno conosciuto. Di lui restano non soltanto traccia della sua grande professionalità, ma anche il garbo, la cordialità e il sorriso che lo contraddistinguevano nei corridoi del palazzo di giustizia.