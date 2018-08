. In Puglia, un fulmine è caduto tra un gruppo di ragazzini senegalesi che giocavano su una spiaggia tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, nel Salento, provocando quattro feriti tra questi il ragazzino di 13 anni è in gravi condizioni. Al momento dell'incidente non pioveva, ma in lontananza si avvertivano i primi tuoni.Nel meridione l'instabilità proseguirà, in maniera meno accentuata, fino all'inizio della prossima settimana. Sarà invece il Nord ad essere colpito, nel weekend, da una forte ondata di maltempo: secondo i meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it, nel settentrione ci saranno violenti temporali associati anche a grandine e raffiche di vento, con un abbassamento delle temperature che potrà toccare anche i 10 gradi. A seguito delle avverse condizioni meteo la Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione (a causa di segni di un'emergenza imminente) in Friuli Venezia Giulia, e la Regione ha dichiarato lo stato di pre-allarme. Allerta arancione, sempre per oggi, anche in Calabria, e in Lombardia per domani.. In Liguria l'Arpal, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure, ha diramato l'allerta gialla per domani sul Centro e il Levante ligure per pioggia e vento forte. Il maltempo sarà meno forte al Centrosud, dove protagonista sarà ancora l'instabilità pomeridiana, con la formazione di improvvisi temporali nelle ore centrali del giorno soprattutto nelle zone interne."Oltre a generare una veloce fase di diffuso maltempo, particolarmente intensa al Nord tra domani sera e domenica mattina, questo fronte temporalesco - sottolineano - metterà fine al caldo intenso e all'afa che negli ultimi giorni ha coinvolto il Centronord, grazie alla massa d'aria più fresca che lo accompagna. Le temperature caleranno soprattutto da domenica e a partire dalle regioni centro-settentrionali: al Nord il calo sarà marcato, fino a 10 gradi in meno nel settore di Nord-Est nell'arco di sole 48 ore, mentre al Sud la diminuzione sarà più contenuta". Secondo gli esperti, "il rischio di temporali aumenterà da questa sera anche al Nord, mentre al Sud si registrerà una residua instabilità".In Puglia, a Grottaglie, nel tarantino, si è verificato un nubifragio con allagamenti, alberi sradicati e disagi tra la popolazione. L'equipaggio di una volante del Commissariato ha salvato un bimbo di 4 anni in un'auto sommersa dall'acqua fino ai finestrini. Salvati anche i suoi genitori. A Palermo la pioggia ha messo ko diverse zone della città che sono state completamente allagate: strade come fiumi, auto e motociclette sommerse dall'acqua. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte con le idrovore. Un centinaio gli interventi anche per salvare alcuni residenti anziani rimasti bloccati nelle case.